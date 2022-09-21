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Общество21 сентября 2022 12:05

Дорогу к Поморской набережной в Коле перекроют 24 сентября

Это связано с празднованием 95-летия Кольского района
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автовладельцев просят отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с перекрытием дороги.

Автовладельцев просят отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с перекрытием дороги.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В субботу, 24 сентября, Кольский район будет отмечать свое 95-летие. Из-за праздничных мероприятий движение авто по Поморской набережной в Коле будет ограничено.

- Доступ личного автотранспорта к общественной зоне будет ограничен 24 сентября с 15.30 до 21.00. На автоподъездах возле дома № 2 на улице Поморской и возле церкви Варлаама Керетского будут установлены посты ДПС, - сообщает администрация Кольского района.

Автовладельцев просят отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с перекрытием дороги, и парковать свои машины в специально отведенных местах или во дворах ближайших домов.

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