В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург

С рельсов сошли пять вагонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 сентября около часа дня под Оленегорском сошел с рельсов пассажирский поезд № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. ЧП случилось в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор

- Сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На место прибыли спасатели, всего привлечено 57 человек, также прибыли два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

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