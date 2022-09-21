В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург

С рельсов сошли пять вагонов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
21 сентября около часа дня под Оленегорском сошел с рельсов пассажирский поезд № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. ЧП случилось в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор
- Сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
На место прибыли спасатели, всего привлечено 57 человек, также прибыли два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru