В Мурманской области ищут очевидцев ДТП с участием маршрутки и КАМАЗа

Маршрутка столкнулась с КАМАЗом на 29 километре дороги. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области утром 21 сентября произошло ДТП с участием маршрутки "Полярный - Мурманск" и КамАЗа. Северяне ищут очевидцев и пассажиров аварии.

- На 29 километре автодороги Мишуково - Снежногорск, примерно в 09.00, маршрутка столкнулась с КамАЗом - мусоровозом, - уточняют в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Тех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться по телефону 8 953 753 74 36.

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