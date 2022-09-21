В Мурманской области ищут очевидцев ДТП с участием маршрутки и КАМАЗа

Маршрутка столкнулась с КАМАЗом на 29 километре дороги. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманской области утром 21 сентября произошло ДТП с участием маршрутки "Полярный - Мурманск" и КамАЗа. Северяне ищут очевидцев и пассажиров аварии.
- На 29 километре автодороги Мишуково - Снежногорск, примерно в 09.00, маршрутка столкнулась с КамАЗом - мусоровозом, - уточняют в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Тех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться по телефону 8 953 753 74 36.
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