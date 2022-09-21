Для жителей расселяемого дома в Приречном готовят квартиры в Печенгском округе

Ремонт квартир для переселяемых уже идет. Фото: Анастасия Осипова

Весной этого года было принято решение о расселении поселка Приречный в Печенгском районе. На данный момент в нем всего один жилой дом на улице Горняков, 6, в котором живет менее 10 человек.

Переселять их планируют в Заполярный, Никель и Лиинахамари.

- В квартирах сейчас идет косметический ремонт, ориентировочный срок окончания работ — середина октября. Позже отремонтированные квартиры будут передаваться гражданам в соответствии с заявлениями, которые они написали, — рассказал «АиФ–Мурманск» заместитель главы Печенгского муниципального округа Андрей Пономарев.

Еще один населенный пункт для переселения в Мурманской области – поселок Песчаный в Кольском районе.

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