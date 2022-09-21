Снятый в Мурманской области фильм получил приз российского кинофестиваля

Кинокартина с рабочим названием «Шинед О'Коннор» снимался в Заполярье в 2021 году. Фото: "Нордфильм"

Снятый в Мурманской области фильм «На выдохе» Рината Махмудова получил приз «Лучшая женская роль» российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

- Счастливым обладателем «Золотого журавля» стала молодая актриса Анастасия Самылова. Она исполнила главную роль - Саши, воспитанницы детского дома, которая теперь, в самостоятельной жизни, участвует в подпольных боях без правил, чтобы заработать. Саша мечтает стать врачом, но у нее не так много возможностей, чтобы осуществить эту мечту. Она нанимается сиделкой к юноше-инвалиду, и эта встреча изменит жизнь всех героев этой истории, - сообщают в группе «Нордфильм».

Кинокартина с рабочим названием «Шинед О'Коннор» снималась в Заполярье в 2021 году.

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