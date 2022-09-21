В Мурманской области ожидается поставка «Ниволумаба»

Жизненно необходимые лекарства поставляются в Мурмансккую область. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области подняли вопрос о поставках в регион жизненно необходимого лекарства «Ниволумаб» - противоопухолевого препарата для иммунотерапии.

Так, муж жительницы Кировска Светланы Образцовой проходил терапию с данным медикаментом, а потом он пропал. В минздраве региона отметили, что поводов для беспокойства нет.

- Указанный препарат заказан. Поставка ожидается в ближайшее время. Пациенты, которым назначен данный препарат, будут им обеспечены, - сообщили Nord-News в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Там уточнили, что задержки с поставками вызваны трудностями с логистикой, а не запретом на ввоз лекарств из-за границы.

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