Житель Мурманска украл у строительной организации инструменты на 35 тысяч рублей

Мужчина заранее приметил "вагончик" со стройматериалами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

41-летний мурманчанин может лишиться свободы на срок до пяти лет из-за кражи. Он приметил «вагончик», в котором рабочие строительной компании хранили инструмент.

- Он взял мешок, проник в помещение через разбитое стекло, упаковал имущество и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда пришли рабочие, то обнаружили исчезновение трех "болгарок", перфоратора, шлифовальной машинки и других вещей. Полицейские установили злоумышленника по отпечаткам пальцев и оттискам обуви, ранее он уже был судим. Строительная компания оценила свой ущерб в 35 тысяч рублей.

Похищенные вещи ей вернули, так как мурманчанин не успел их продать.

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