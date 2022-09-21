Андрей Чибис: «Частичная мобилизация - это необходимое и важное решение»

Призывная комиссия в Мурманской области начала работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября Владимир Путин сообщил, что в России проводится частичная мобилизация. Это решение прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Бойцы Северного флота, добровольцы успешно и эффективно выполняют задачи в рамках СВО. Я был у них и с уверенностью могу сказать, что сегодняшние воины достойны поколения победителей, которое освободило нашу страну и весь мир от нацизма в середине прошлого века. Сегодня президентом нашей страны объявлена частичная мобилизация. Это - необходимое и важное решение, чтобы обеспечивать защиту, суверенитет и безопасность нашего государства, - отметил Андрей Чибис.

Губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая уже приступила к работе.

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