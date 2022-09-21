На дороге Кола - Серебрянская ГЭС автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/pvm51

Утром 21 сентября в Мурманской области произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся.

- Около 8.40 в районе нулевого километра автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС" водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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