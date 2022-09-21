Нового коня в диком табуне из Кузомени назвали Зефиром

Для белого коня выбрали кличку Зефир. Фото: vk.com/mustangipomory

Этим летом к табуну диких лошадей в Кузомени прибился новый жеребец. Другие лошади его приняли, поэтому он остался.

Для гостя при помощи жителей Мурманской области выбирали кличку, в этом участвовали десятки северян. Предложения были разные: от Курта, потому что жеребец кому-то напомнил Курта Кобейна, до Пломбира из-за окраса. В итоге кличку выбрали.

- Теперь наш белый красавец зовется Зефир, мне кажется, это имя ему очень подходит. Ему очень нравится компания Семена, теперь всегда и везде они вместе, - написали в паблике «Дикие лошади Кольского п-ова» (12+).

Пока что безымянным остается жеребенок, которого в этом году принесла кобыла Снежка. Но выбор клички для него пока не объявляли.

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