Шестиклассник из Мурманска создал пластилиновый мультфильм о Кольском полуострове

Шестиклассник выступил как автор идеи, сценарист, режиссер и мультипликатор. Фото: скрин видео

Учащийся мурманской гимназии № 2 Савва Саломатин создал пластилиновый мультфильм о Мурманской области. Шестиклассник выступил как автор идеи, сценарист, режиссер и мультипликатор.

- Мультфильм создан для использования на уроках окружающего мира в начальной школе. Второй целью является распространение информации о Мурманской области и ее достопримечательностях среди детей России, - поделилась с "КП"-Мурманск" научный руководитель Татьяна Бровкина.

Савва снимал мультфильм сам на протяжении нескольких недель. Работа была очень кропотливой.

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