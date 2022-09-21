В горах в районе Апатитов выпал снег

Ниже снег пока спускаться не планирует. Фото: Елена Злобина

В отдельных районах Мурманской области уже были ночные заморозки. А 21 сентября северяне заметили, что снежные мухи витают в горах в районе Апатитов. Фотографиями заснеженных верхушек Хибин делятся в соцсетях.

- Хибины в очередной раз побелели. Но это мы уже видели неоднократно, ниже снег пока спускаться не планирует, - пишут в паблике "Погода в Мурманске".

Напомним: ранее снег в Хибинах выпадал 3 сентября.

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