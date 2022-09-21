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Общество21 сентября 2022 7:58

В Мурманске 25 сентября широко отметят Всемирный день туризма

Мероприятие планируют сделать ежегодным
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Мероприятие пройдет на площади Морского вокзала.

Мероприятие пройдет на площади Морского вокзала.

Фото: Иван МАКЕЕВ

25 сентября в Мурманске отметят Всемирный день туризма программой MURMANSK.TRAVEL DAY. Мероприятие должно стать ежегодным.

- Новый взгляд на путешествия позволяет сохранять за Мурманской областью лидирующие позиции по росту туристического потока в северных широтах. Путешествия для местных жителей становятся трендом сезона 2022 года, а гости, приезжающие из других регионов, могут полноценно погрузиться в атмосферу арктических мест, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В программе праздника - туристическая выставка, фудкорт «Вкус Арктики», мастер-классы и активности, экскурсии, музыкальная программа, туристический квест с беспроигрышной лотереей, экологическая акция «Крышечки надежды».

Мероприятия пройдут на площади у морского вокзала 25 сентября с 10.00 до 20.00. Запись на мастер-классы доступна на туристическом портале.

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