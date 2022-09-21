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Звезды21 сентября 2022 7:52

Известный повар Александр Белькович оценит арктическую кухню в Мурманске

СТС запускает шоу «100 мест, где поесть»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Александр Белькович покажет всей стране, что такое Арктическая кухня.

Александр Белькович покажет всей стране, что такое Арктическая кухня.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

1 октября на телеканале СТС состоится премьера кулинарного тревел-шоу «100 мест, где поесть» (12+). Ее ведущим стал Александр Белькович, который является лицом передачи «ПроСТО кухня».

Мурманск станет одним из городов, где будет работать съемочная группа. Александр Белькович попробует арктическую кухню, но, что именно, пока не сообщается.

Первый выпуск тревел-шоу покажут в 10.00.

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