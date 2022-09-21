Известный повар Александр Белькович оценит арктическую кухню в Мурманске

Александр Белькович покажет всей стране, что такое Арктическая кухня. Фото: Борис КУДРЯВОВ

1 октября на телеканале СТС состоится премьера кулинарного тревел-шоу «100 мест, где поесть» (12+). Ее ведущим стал Александр Белькович, который является лицом передачи «ПроСТО кухня».

Мурманск станет одним из городов, где будет работать съемочная группа. Александр Белькович попробует арктическую кухню, но, что именно, пока не сообщается.

Первый выпуск тревел-шоу покажут в 10.00.

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