В Мурманске начали выполнять высокотехнологичные операции на сосудах сердца

Мурманская областная больница стала пятой по СЗФО, где есть такое оборудование. Фото: gov-murman.ru

В Мурманскую областную клиническую больницу поступило современное оборудование, благодаря которому стало возможно проведение высокотехнологичных операций на сосудах сердца.

- Новый аппарат – современный компьютерный томограф. Его кардинальное отличие в том, что при исследовании не человека кладут в томограф, а узкий манипулятор вводится в сосуд, это позволяет значительно точнее увидеть реальную картину и принять более правильное решение, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

На покупку оборудования выделили 20 миллионов рублей в рамках плана «На Севере – жить!». Заполярных врачей будут обучать новой для них работе коллеги из Санкт-Петербурга. Областная больница – это всего пятое медучреждение в СЗФО, где есть такой аппарат.

- Благодаря этому оборудованию в Мурманской области смогут выполнять совершенно новый класс операций, в том числе у диагностически сложных пациентов. До конца года планируем около 40 операций провести с использованием нового томографа, – рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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