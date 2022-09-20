В Мурманской области опровергли массовую отмену поездов из Апатитов

Массовой отмены поездов на самом деле не было. Фото: минтранс Мурманской области

В соцсетях появилась информация о том, что 20 сентября в Апатитах отменяются все поезда. Местные жители стали паниковать - неужели не уехать из города по железной дороге?

В пресс-службе Октябрьской железной дороги "КП"-Мурманск" опровергли это сообщение.

- Если зайти на сайт РЖД, то можно спокойно купить билеты на поезда из Апатитов на эту дату. Массовой отмены поездов нет, - отметили в ведомстве.

Напомним: видео гуляющих у Кандалакши двугорбых оказалось фейком.

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