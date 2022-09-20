В школьных теплицах Мурманской области выращивают авокадо

В Мурманской области возрождают школьное тепличное хозяйство.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Мурманской области возрождают практику школьных теплиц, которая процветала в советские годы.
Модернизировать зеленые хозяйства теперь можно за счет средств проекта Arctic schools, четыре - уже приведены в порядок, сумма одного гранта составила 2,55 миллиона рублей.
- Ребята в этом году получили первый урожай, выращивали огурцы, авокадо, помидоры, розы, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.
Напомним: в теплице школы № 3 в Алакуртти смогли вырастить даже южные плоды, например, виноград.
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