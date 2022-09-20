Инфляция в Мурманской области снизилась до 15,8%

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе составил 15,6% после 15,5% в июле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Годовая инфляция в Мурманской области в августе снизилась до 15,8%. На динамику цен повлияли увеличение предложения ряда товаров и услуг, а также сдержанная потребительская активность.

При этом инфляция оставалась выше, чем в СЗФО (13,87%) и по России в целом (14,3%).

- В непродовольственном сегменте особенно заметно скорректировалась стоимость смартфонов, телевизоров, бытовой техники, компьютеров. Помимо охлаждения спроса, они стали доступнее благодаря налаживанию механизма параллельного импорта. Из-за ограничений на экспорт увеличилось предложение пиломатериалов и нефтепродуктов на внутреннем рынке, эффект виден на ценниках – рост цен на стройматериалы и бензин замедлился, – сообщил управляющий отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе составил 15,6% после 15,5% в июле. Из-за перестройки логистики увеличились издержки отечественных производителей сыра и кондитерских изделий. А благодаря хорошему урожаю, картофель и яблоки подешевели, снижение цен на капусту ускорилось.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе немного снизился и составил 10,9%.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 5 – 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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