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Общество20 сентября 2022 14:34

Лена Лукичева: Оснований возвращать масочный режим в Мурманской области нет

Депутаты Мурманской области не видят необходимости возвращать масочный режим
Ника СВЕТЛОВА
Оснований для масочного режима, обязательного для всех жителей Мурманской области, пока нет.

Оснований для масочного режима, обязательного для всех жителей Мурманской области, пока нет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2020 года в Мурманской области ввели обязательный масочный режим, отменили его только спустя два года.

Сейчас с каждой неделей число зараженных коронавирусом растет, на этом фоне северяне гадают - введут ли снова обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

Как сообщила в эфире "Большого радио" депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичева, вокруг темы возращения масочного режима сейчас создан искусственный ажиотаж и сейчас для него нет необходимости. Но северяне могут носить маски, если считают это необходимым.

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