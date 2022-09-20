Лена Лукичева: Оснований возвращать масочный режим в Мурманской области нет

Оснований для масочного режима, обязательного для всех жителей Мурманской области, пока нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2020 года в Мурманской области ввели обязательный масочный режим, отменили его только спустя два года.

Сейчас с каждой неделей число зараженных коронавирусом растет, на этом фоне северяне гадают - введут ли снова обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

Как сообщила в эфире "Большого радио" депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичева, вокруг темы возращения масочного режима сейчас создан искусственный ажиотаж и сейчас для него нет необходимости. Но северяне могут носить маски, если считают это необходимым.

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