В труднодоступных местах Мурманской области установили две мемориальных таблички погибшим летчикам

Поисковики установили две мемориальных таблички летчикам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Фото: vk.com/air.heroes
11 сентября поисковики установили две мемориальных таблички летчикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Таблички находятся в труднодоступных местах Мурманской области.
- В районе губы Амбарная установлен памятный знак на месте гибели командира звена 2-й эскадрильи 2 ГИАП ВВС Северного флота лейтенанта Семена Полякова, погибшего 10 января 1943 года. В районе горы Пасатунтури - летчику 255 ИАП ВВС Северного флота младшему лейтенанту Виктору Кочеткову, не вернувшегося с боевого задания 10 мая 1944 года, - сообщают в группе "Прерванный полет".
Напомним: легендарный танк Т-34 отреставрировали и вернули в музей Полярного.
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