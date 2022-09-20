Хотела скрыть кредиты от родственников. Жительницу Заполярного оштрафовали за ложный донос

Суд назначил северянке наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницу Заполярного осудили по части 1 статьи 306 УК РФ, то есть за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Женщина набрала кредитов и хотела скрыть этот факт от своих близких родственников, а также получить временную отсрочку по выплате долга. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы неизвестные оформили по ее паспортным данным кредитные договоры.

- По результатам процессуальной проверки по сообщенному факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии его прекратили в связи с отсутствием события преступления, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд назначил северянке наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru