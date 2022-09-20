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Общество20 сентября 2022 13:24

В Мурманске запретят парковку и остановку у тяговой подстанции на улице Полярные Зори

Новые правила будут действовать с 10 октября
Ника СВЕТЛОВА
В Мурманске на улице Полярные Зори будут действовать новые правила для водителей.

В Мурманске на улице Полярные Зори будут действовать новые правила для водителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске появится зона, свободная от парковки. Об этом сообщили в мэрии города.

- С 10 октября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования к тяговой подстанции № 14 в районе дома № 12А на улице Полярные Зори, - уточнили в администрации Мурманска.

В Мурманске у здания № 52 на проспекте Ленина убрали стихийную парковку.

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