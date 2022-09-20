В Мурманской области ожидается дождь со снегом

В городах Мурманской области пройдет дождь, а в горах - со снегом.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На этой неделе сентябрьская погода больше напоминает октябрьскую.
Так, 21 сентября синоптики обещают всего до +9 днем, а в горах даже пройдет дождь со снегом.
Напомним: 20 сентября в регионе усилился ветер, выход судов в Баренцево море ограничили.
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