В Мурманской области ожидается дождь со снегом

В городах Мурманской области пройдет дождь, а в горах - со снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе сентябрьская погода больше напоминает октябрьскую.

Так, 21 сентября синоптики обещают всего до +9 днем, а в горах даже пройдет дождь со снегом.

Напомним: 20 сентября в регионе усилился ветер, выход судов в Баренцево море ограничили.

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