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Общество20 сентября 2022 13:01

В Мурманской области ожидается дождь со снегом

Белые мухи будут кружиться в горах
Ника СВЕТЛОВА
В городах Мурманской области пройдет дождь, а в горах - со снегом.

В городах Мурманской области пройдет дождь, а в горах - со снегом.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе сентябрьская погода больше напоминает октябрьскую.

Так, 21 сентября синоптики обещают всего до +9 днем, а в горах даже пройдет дождь со снегом.

Напомним: 20 сентября в регионе усилился ветер, выход судов в Баренцево море ограничили.

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