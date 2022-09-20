В Мурмашах осужденный украл секретные данные с компьютера УФСИН

Кольский районный суд назначил осужденному наказание в виде одного года лишения свободы условно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Осужденный, отбывающий наказание в мурмашинской колонии строгого режима, скопировал секретные данные с компьютера УФСИН. Отмечается, что таким образом он создал угрозу разглашения сведений ограниченного доступа.

На незаконных делах мужчину поймали сотрудники УФСБ по Мурманской области. Его признали виновным по части 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Кольский районный суд назначил осужденному наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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