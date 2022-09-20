В ПФР Мурманской области рассказали о правилах получения льготы путешествующим на авто пенсионерам

Получить компенсацию можно один раз в два года.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жителям Мурманской области рассказали, как можно получить компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно, если путешествие было на личном автомобиле. Напомним: с 24 августа 2022 года такую льготу могут получить неработающие пенсионеры.
- Максимальная сумма компенсации расходов рассчитывается исходя из средней стоимости плацкарты от места проживания пенсионера до места отдыха с учетом нормы расхода топлива, установленного Минтрансом и кратчайшего расстояния до места отдыха, - сообщает ПФР Мурманской области.
Для получения льготы нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. К заявлению приложить свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства, чеки АЗС на оплату топлива, а также справку о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно поездом, актуальной на соответствующие даты.
Получить компенсацию можно один раз в два года.
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