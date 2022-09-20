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Общество20 сентября 2022 12:28

В ПФР Мурманской области рассказали о правилах получения льготы путешествующим на авто пенсионерам

Компенсировать расходы на такую поездку стало возможно с августа 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Получить компенсацию можно один раз в два года.

Получить компенсацию можно один раз в два года.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Мурманской области рассказали, как можно получить компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно, если путешествие было на личном автомобиле. Напомним: с 24 августа 2022 года такую льготу могут получить неработающие пенсионеры.

- Максимальная сумма компенсации расходов рассчитывается исходя из средней стоимости плацкарты от места проживания пенсионера до места отдыха с учетом нормы расхода топлива, установленного Минтрансом и кратчайшего расстояния до места отдыха, - сообщает ПФР Мурманской области.

Для получения льготы нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. К заявлению приложить свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства, чеки АЗС на оплату топлива, а также справку о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно поездом, актуальной на соответствующие даты.

Получить компенсацию можно один раз в два года.

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