Педагог из Ревды вышел в финал конкурса «Учитель года России»

Евгений Харитонов, который победил на региональном этапе конкурса, поборется за звание лучшего педагога страны. Фото: gov-murman.ru

Преподаватель истории и обществознания из Ревды Евгений Харитонов примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», который пройдет 21 сентября в Тюмени.

Евгений Харитонов, который победил на региональном этапе конкурса, поборется за звание лучшего педагога страны. Его преподавательский стаж — десять лет. Педагогу предстоит провести урок для тюменских школьников и мастер-класс «Воспитательное событие».

- Самое сложное пока – это подготовка к «Воспитательному событию», так как это испытание введено только в этом году, и мы - первые финалисты, которые в нем участвуют, – отметил учитель.

Проходить этот этап участники будут в формате внеурочного занятия с учениками в школе. При этом жюри будет оценивать воспитательную ценность урока, результативность, коммуникативные способности, методическую и психолого-педагогическую грамотность.

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