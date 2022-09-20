В Хибинах спасали двух заблудившихся туристов

Путешественников сопроводили до автостоянки санатория "Тирвас". Фото: vk.com/szrpso

19 сентября спасатели поисково-спасательного подразделения "Кировск" выезжали в Хибины, чтобы помочь заблудившимся туристам.

- По координатам, которые передали пострадавшие, спасатели отыскали двух мужчин в окрестностях озера Академическое. У одного из туристов оказалось поврежденным колено, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Путешественников сопроводили до автостоянки санатория "Тирвас". От медицинской помощи они отказались.

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