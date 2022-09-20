В Хибинах спасали двух заблудившихся туристов

Путешественников сопроводили до автостоянки санатория "Тирвас". Фото: vk.com/szrpso
19 сентября спасатели поисково-спасательного подразделения "Кировск" выезжали в Хибины, чтобы помочь заблудившимся туристам.
- По координатам, которые передали пострадавшие, спасатели отыскали двух мужчин в окрестностях озера Академическое. У одного из туристов оказалось поврежденным колено, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Путешественников сопроводили до автостоянки санатория "Тирвас". От медицинской помощи они отказались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru