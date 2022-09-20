В мурманском порту с вишни собрали небывалый урожай

Плоды выросли особенно сладкими. Фото: vk.com/murport51

В порту Мурманска растет вишня, которая в этом году принесла небывалый по северным меркам урожай. Собрав с веток десятки ягод, специалисты отметили, что плоды выросли особенно сладкими.

- Никогда прежде наша вишня не приносила столько ягод. С одной стороны, это результат теплого лета, свидетелями которого мы стали в этом году, а с другой, - результат бережного отношения к зеленым насаждениям со стороны портовиков, - отметила начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова.

Напомним: в лагерь рыбаков в Мурманской области дважды приходил медведь.

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