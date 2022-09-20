В районе Печенги и Лиинахамари запретили выход судов в Баренцево море

До 09.00 21 сентября введен режим повышенной готовности. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. В частности, это касается территории Печенги и Лиинахамари, где до 09.00 21 сентября введен режим повышенной готовности.

Согласно постановлению администрации Печенгского округа, в этом районе бушует непогода - северо-западный, северо-восточный ветер в порывах 15 - 20 метров в секунду, увеличение высоты волны до 2 - 4,5 метра.

Напомним: ранее в Териберке ограничили выход судов в море из-за сильного ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru