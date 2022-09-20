Момент бегства грабителя из храма в Мурманске успели сфотографировать

Грабителя уже ищет полиция. Фото: vk.com/hramvladimira

В ночь на 20 сентября в Мурманске мужчина проник в храм святого князя Владимира через окно, которое разбил.

- Полиция разыскивает человека, который запечатлен на фото в момент преступления. Если вы узнаете его, просьба сообщить в полицию или нам, - написали в группе храма в "ВКонтакте".

Мужчина проник в храм, разбив стекло. Фото: vk.com/hramvladimira

Грабителя успели сфотографировать в момент, когда он выбирался через окно. Судя по всему, он успел порезаться о разбитое стекло. Точная сумма ущерба устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru