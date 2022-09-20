У мурманских школ обновляют уличное освещение

Объекты в ближайшее время введут в эксплуатацию. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманске обновляют уличное освещение возле образовательных учреждений. Глава Мурманска Игорь Морарь выехал на те участки, где почти завершили устройство фонарей.

Так, в районе прогимназии № 51 и школы № 41 появились 24 новые опоры. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории. Также современная система освещения из 19 опор установлена возле школы № 34.

– Объекты в ближайшее время введут в эксплуатацию, – отметил Игорь Морарь. – Всего в этом году идет капитальный ремонт наружного освещения на семи участках улично-дорожной сети в Мурманске.

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