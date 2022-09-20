Спасительнице птиц из Мурманска нужна помощь с доставкой корма пернатым из Москвы

Ответ будет актуален до 22 сентября. Фото: vk.com/crimeriver

В Мурманске срочно ищут человека, который на этой неделе едет в заполярную столицу поездом из Москвы и может взять с собой несколько коробок с птичьей едой.

- Наша доставка в отпуске, а у местных производителей оказалось, что еды для перепелов нет и не предвидится в ближайшее время. Мы закажем в Москве доставку, все привезут к поезду, здесь встретим, - пишет спасительница птиц Наталья Раевская.

Тех, кто готов помочь, могут обратиться к Наталье по телефону +7(911)326-90-70. Ответ будет актуален до 22 сентября, чтобы успеть сделать заказ для крупных пернатых.

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