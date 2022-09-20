В Мурманске социологи проведут исследование об "утечке мозгов"

Проект направлен на поиск причин, по которым молодежь решает остаться в регионе или покинуть его. Фото: gov-murman.ru

Осенью в Мурманск приедут социологи Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга. Специалисты будут проводить анкетирование, брать интервью и кейсы для проекта об «утечке мозгов».

Проект направлен на поиск причин, по которым молодежь решает остаться в регионе или покинуть его.

- В каждом городе Центр запускает опрос студентов ведущих вузов, собирает глубинные интервью как с молодежью, так и с местными экспертами в области образования, науки и бизнеса, а также проводит мини-исследования в рамках отдельных кейсов, - сообщают в Центре молодежных исследований.

Исследователи соберут порядка 500 анкет, 40 интервью и три кейс-стади в каждом из городов.

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