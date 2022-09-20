Говорят, верблюды не заполярные. Видео гуляющих у Кандалакши двугорбых оказалось фейком

Верблюды на видео настоящие, но не из Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже свыше 15 тысяч просмотров набрало видео в паблике "Подслушано Мончегорск" (18+) с... якобы гуляющими по Кольской земле экзотическими животными.

- Стадо верблюдов гуляют не далеко от Кандалакши, - написала пользователь Алина Копылова (мы сохранили пунктуацию и орфографию автора).

Встретить таких животных в Мурманской области можно, когда к нам приезжают гастролирующие цирки. Но северяне рассмотрели видео и подумали, что пейзаж уж больно не похож на Заполярье. И их сомнения были верны.

Это же видео с верблюдами было размещено три недели назад в паблике "Дзен | Чувашия" (18+), с пометкой "стадо верблюдов в Козловском районе". А у Алины Копыловой на данный момент заблокирована страница в "ВКонтакте" из-за подозрительной активности.

Напомним: в 2018 году появилось видео гуляющего вдоль дороги в Мурманской области тигра. Но и оно оказалось фейком. А прошлой весной в сети обсуждали видео, как на тигре катали девочку.

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