Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья20 сентября 2022 9:23

Говорят, верблюды не заполярные. Видео гуляющих у Кандалакши двугорбых оказалось фейком

Гуляющие верблюды под Кандалакшей оказались фейком
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Верблюды на видео настоящие, но не из Мурманской области.

Верблюды на видео настоящие, но не из Мурманской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже свыше 15 тысяч просмотров набрало видео в паблике "Подслушано Мончегорск" (18+) с... якобы гуляющими по Кольской земле экзотическими животными.

- Стадо верблюдов гуляют не далеко от Кандалакши, - написала пользователь Алина Копылова (мы сохранили пунктуацию и орфографию автора).

Встретить таких животных в Мурманской области можно, когда к нам приезжают гастролирующие цирки. Но северяне рассмотрели видео и подумали, что пейзаж уж больно не похож на Заполярье. И их сомнения были верны.

Это же видео с верблюдами было размещено три недели назад в паблике "Дзен | Чувашия" (18+), с пометкой "стадо верблюдов в Козловском районе". А у Алины Копыловой на данный момент заблокирована страница в "ВКонтакте" из-за подозрительной активности.

Напомним: в 2018 году появилось видео гуляющего вдоль дороги в Мурманской области тигра. Но и оно оказалось фейком. А прошлой весной в сети обсуждали видео, как на тигре катали девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru