Легендарный танк Т-34 отреставрировали и вернули в музей Полярного

Жителей и гостей города просят относиться бережно к музейному экспонату. Фото: vk.com/mbuk_gikm
Легендарный танк Т-34 после обновления вернулся в городской музей Полярного на свое почетное место. Т-34 стал самой массовой машиной в истории танкостроения и лучшим средним танком Второй мировой войны.
- Коллектив музея выражает благодарность Бронетанковой службе Северного флота за реставрацию танка и убедительно просит жителей и гостей города относиться бережно к музейному экспонату! - отметили в учреждении.
Для безопасности и сохранения техники в надлежащем виде на территории музея ведется видеонаблюдение.
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