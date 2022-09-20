В Мурманске построят 480-метровый крытый мост-парк от железнодорожного вокзала к морскому

Мост протянется от железнодорожного вокзала к "Новому Мурманску". Фото: ООО «КБ Стрелка»

К 2030 году на территории обанкротившейся судоверфи в Мурманске планируют построить культурно-деловой центр "Новый Мурманск". Одной из его изюминок станет крытый мост-парк, который соединит центр города с железнодорожным вокзалом.

Как сообщила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, мост-парк будет достигать 480 метров в длину, его площадь составит 10 тысяч квадратных метров. Его кульминацией станет остекленная смотровая площадка с видом на Кольский залив и инсталляцией, посвященной особенностям Арктического региона.

Для проекта необходимо привлечение 4,4 миллиарда рублей инвестиций.

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