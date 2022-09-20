В Териберке ночью сгорел металлический кунг

Кунг сгорел полностью. Фото: vk.com/murman01

Во втором часу ночи 20 сентября в Териберке произошел пожар. В Лодейном у дома № 14 на улице Пионерской загорелся металлический кунг.

- В 03.07 пожар огнеборцы ликвидировали полностью. В результате общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огонь уничтожил пять пластиковых канистр с легковоспламеняющейся жидкостью, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области Всего в тушении пожара участвовали четыре человека.

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