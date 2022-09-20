13-летнего подростка из Кандалакши в подъезде дома покусала соседская собака

Исковые требования прокурора удовлетворены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кандалакше 13-летнего мальчика покусала соседская собака. Пес набросился на подростка в подъезде его дома, это закончилось укусами и ссадинами правого бедра.

Прокуратура не оставила инцидент без внимания и обратилась в Кандалакшский районный суд с иском о взыскании денежной компенсации морального вреда в пользу юного северянина. У владелицы собаки отсудили 7 тысяч рублей.

- Исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Напомним: в Мурманске прокуратура направила иск в суд после нападения бродячей собаки на ребенка.

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