В Высоком доставщик груза украл у клиентки крестик за 50 тысяч рублей

32-летнего работника по доставке груза, который совершил кражу, задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница поселка Высокий лишилась золотого украшения после визита доставщиков груза. Цепочка с крестиком за 50 тысяч рублей внезапно исчезла из шкатулки.

- В тот день северянка была дома и принимала доставку груза. После ухода работников, которые занимались транспортировкой покупки, хозяйка обнаружила пропажу золотых украшений. Женщина позвонила мужу и обратилась за помощью в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

32-летнего работника по доставке груза, который совершил кражу, задержали. Он увидел, что женщина отвлеклась, и, воспользовавшись ситуацией, взял из шкатулки украшение. В дальнейшем он продал крестик случайным знакомым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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