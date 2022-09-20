Водители жалуются на пробитые колеса из-за ремонта дорог в Мурманске

Из-за дорожных работ у десятков машин пробиты шины. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске вовсю идет дорожная кампания, в частности, делают ремонт таких оживленных для движения участков, как проспект Ленина и улица Подгорная. И для водителей это не только неудобно - возникают заторы, - но и опасно.

Уже для более, чем для десятка машин, поездка по ремонтируемым дорогам закончилась пробитыми колесами.

- Мы получили дыру на проспекте Ленина. Когда приехали на шиномонтаж, нам сказали, что таких как мы, в день к ним обращается много, - рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Кристина.

Также много водителей попали в неприятную ситуацию на Подгорной.

- На Подгорной, 132 в течение часа из-за состояния дорожного полотна были повреждены 6 машин. Предупреждающих знаков об опасности нет. Уже час ждем ГИБДД, - пишет один из подписчиков паблика "Мурманск" (18+).

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