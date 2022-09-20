В Кировске из-за съемок фильма перекроют дороги на два дня

Об ограничениях сообщает администрация города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На этой неделе в Кировске будут проходить съемки художественного фильма, из-за чего движение транспорта временно ограничат. Об этом сообщает администрация города.
Так, 21 сентября с 07.30 до 09.30 и с 14.00 до 18.00 перекроют участок дороги от дома № 23 до дома № 27 на проспекте Ленина.
24 сентября с 15.00 до 16.30 на остановке «Солнечная» планируется перекрытие движения авто по одной полосе дороги.
Напомним: из-за легкоатлетических пробегов в Мурманской области ограничат движение транспорта.
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