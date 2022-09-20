В Териберке ограничили выход судов в море из-за сильного ветра

Море вблизи Териберки 20 сентября будет штормить. Фото: Ирина БЫСТРОВА

До конца вторника, 20 сентября, в Мурманской области будет бушевать сильный ветер. Из-за него в Териберке ограничили выход судов в море.

- С 00.00 20 сентября до 24.00 21 сентября введен режим "Повышенная готовность" в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, - сообщили в администрации Териберки.

Ветер в порывах ожидается более 20 м/с.

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