"Наверное, самочка, пришла привести себя в порядок". В мурманский магазин косметики забежал лемминг

Лемминга накрыли корзиной для мусора. Фото: vk.com/fishing51

Жители Мурманской области в последнее время все чаще сообщают о встречах с леммингами. Причем происходит это не только на природе.

- В Мурманске в магазин косметики, где работает моя дочка, забежал лемминг, и она его накрыла корзиной для мусора. Наверное, самочка, пришла привести себя в порядок, - написал в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове" (18+) один из подписчиков Игорь Владимирович.

Северяне советуют отпустить зверька, потому что в неволе они погибают.

Напомним: в палаточный лагерь к рыбакам наведался медведь.

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