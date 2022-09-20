В Мурманской области сутки будет бушевать сильный ветер

Целый день в Мурманской области будет сильный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторник, 20 сентября, не порадует северян погодой.

- Ночью и до конца суток по Мурманской области ожидается сильный северный, северо-восточный ветер, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в ближайшие дни в Заполярье могут начать летать "белые мухи".

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