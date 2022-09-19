Жителя Мурманска приговорили к 6 годам колонии за попытку сбыть наркотики

Мурманчанин свою вину признал в полном объеме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который пытался сбыть наркотики в крупном размере. Северянина обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

С помощью мессенджера Telegram мужчина вступил в сговор с неизвестным лицом для сбыта запрещенных веществ. Он получал сведения о том, где находятся тайники, перепрятывал наркотики, после чего сообщал информацию об оборудованных им тайниках с фотографиями, за что получал денежное вознаграждение.

Мурманчанин свою вину признал в полном объеме.

- Принимая во внимание, что мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, давал последовательные и подробные признательные показания, признание вины и раскаяние, его неудовлетворительное состояние здоровья, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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