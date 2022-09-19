500-й резидент Арктической зоны РФ построит на берегу Кандалакшского залива туристический комплекс

Комплекс рассчитан на прием до 3 тысяч гостей в год. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области Арктической зоны РФ построят круглогодичный гостинично-туристический комплекс. Новый инвестор, компания «Аврора», стала 500-м резидентом АЗРФ.

- Инвестор реализует туристический проект стоимостью 15 миллионов рублей на берегу Кандалакшского залива. Комплекс будет включать пять гостевых модульных благоустроенных двухместных домов с зонами отдыха, террасами для организации пикника и сауну. На территории также проложат дорожки, которые образуют общий пешеходный маршрут, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Комплекс рассчитан на прием до 3 тысяч гостей в год. Запуск нового туристического объекта планируется на 2025 год.

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