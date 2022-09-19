Моряк из Мурманска купил справку о прохождении медкомиссии ради выхода в рейс

Полицейские направили документ экспертизу, которая подтвердила, что медицинское заключение является поддельным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летний работник рыбопромышленной организации Мурманска подделал документы, чтобы выйти в рейс.

Мужчине нужно было пройти ежегодный медосмотр для подтверждения профпригодности. В интернете он нашел объявление «Помощь в прохождении медицинской комиссии» и купил необходимую справку за 10 тысяч рублей. Однако работник учреждения засомневался в подлинности медзаключения и обратился в полицию.

Полицейские направили документ на экспертизу, которая подтвердила, что медицинское заключение является поддельным.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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