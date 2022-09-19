В Мурманской области ожидаются дожди с мокрым снегом

В ближайшие дни погода будет нашептывать о зиме. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителям Мурманской области стоит утеплиться при выходе на улицу. В ближайшие дни погода будет нашептывать о зиме.

- 20-21 сентября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Московской области на Архангельскую область и далее на юг Карского моря. По Мурманской области ожидается временами дождь, днем 20 и ночью 21 сентября в горных районах с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

Преобладающая температура воздуха будет +5+10 градусов, ночью 21 сентября +1+6, в отдельных районах возможны заморозки до -2.

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