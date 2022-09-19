В Мурманске неизвестный мужчина напал на 10-летнего ребенка по пути в магазин

Юный северянин три дня никому не рассказывал о произошедшем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Мурманска рассказала о нападении незнакомца на ее 10-летнего сына. Вечером 15 сентября мальчик был в гостях у друга, а потом отправился за "вкусняшками" в местный магазин. По пути к нему и случилась беда.
- На деревянной лестнице, которая идет от домов к памятнику Ждущей, на сына внезапно набросился незнакомый мужчина. Схватив его, стал требовать деньги. Обшарил карманы, забрал 100 рублей. Остальные деньги и мобильный телефон не нашел, так как эти вещи были в потайном кармане курточки, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).
После ограбления преступник стал тянуть ребенка за руку, предлагал заняться сексом. К счастью, мальчику удалось вырваться и убежать. Юный северянин три дня никому не рассказывал о произошедшем, но потом поделился со своим одноклассником, который, в свою очередь, сообщил «тайну» своей матери.
Родительницы созвонились и решили обратиться в полицию. Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту зарегистрировано заявление, проводится проверка.
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