Из Североморска на спецоперацию на Украине отправилась стрелковая рота "Ненецкая"

Военнослужащие отправились на территорию Донбасса и Украины. Фото: vk.com/juri_bezdudnyi
16 сентября в Североморске проводили сборную стрелковую роту Ненецкого автономного округа. Бойцы отправились в зону проведения специальной военной операции - на территорию Донбасса и Украины.
- Все вопросы по материальному обеспечению роты мы взяли на себя. Ребята одеты, обуты, полностью экипированы: от берцев до бронежилетов. Отмечу, что снаряжение самое современное, - сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.
Военнослужащим напутствовали, что самое главное – выполнить свой долг и вернуться домой живыми и здоровыми.
Напомним: в Мурманской области передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих.
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